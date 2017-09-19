Bolu'da FETÖ/PDY davasında karar

Bolu'da eski öğretmene, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açılan ve meslekten ihraç edilen Havva E'nin yargılanmasına devam edildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki oturumda, doğum yaptığı için mazeret bildirerek duruşmaya katılamayan sanığın avukatı hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Sanığın eşinin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir'de tutuklu olduğu öğrenildi.