Bolu'da FETÖ'nün "çatı yapılanması" davasında 79 sanığa hapis cezası verildi

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması" davasında haklarında dava açılan 34'ü tutuklu 118 sanıktan 79'una, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce belediyenin nikah salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanıklarla bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyaya yeni eklenen deliller olduğunu belirterek, bu deliller hakkında sanıklarla avukatlarına bir diyecekleri olup olmadığını sordu.

Hem sanıklar hem de avukatları, dosyaya yeni eklenen delillerden aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini söyledi.

79 sanığa hapis cezası

Daha sonra son sözleri sorulan tutuklu ve tutuksuz sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Şevket Kahraman'a 10 yıl 7 ay 15 gün, Ahmet Nuri Gürsoy, Davut Alcı, Erol Altıntaş, İbrahim Ergül, Harun Savcı ve Selman Akkaya'ya 8 yıl 9 ay, Ali Osman Çelik, Hafize Tosun ve Fahrettin Aydın'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Emin Sinoplu, Asım Ateş, Emre Altındal, Ercan Şenyer, Hayrullah Deniz, Hıdır Aksoy, Murat Aktaş, Ramazan Hoda, Remzi Dayanır, Şafak Teke ve Yusuf Ataoğlu'na 7 yıl 9 ay 22 gün, Ali Coşkun, Ahmet Çelikkaya, Emrullah Sarı, Hadis Süt ve Halil İlter'e 7 yıl hapis cezası vererek, hükümle birlikte bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması ile tutuksuz yargılanan Nuray Ataoğlu, Nurşen Aydın ve Zehra Deniz'e 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Dursun Zorlu ve Erdoğan Yıldız'ı 7 yıl 6 ay, Ertuğrul Fatih Tıraş'ı ise 9 yıl hapis cezasına çarptırarak, Zorlu, Yıldız ve Tıraş hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Karar okunurken duruşma salonunda bulunan Dursun Zorlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mahkeme heyeti, 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği İsmail Gezgin, Mehmet Gülen, Muzaffer Karagülle, Necdet Yerlikaya, Selim Yaman, Yasin Göçmen ve Süleyman Sami Tanrıöver ile 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdiği Habip Duman'ın ise hükümle birlikte tahliyelerine karar verdi.

Tutuksuz sanıklar Adnan Acar, Beraat Dayanır, Durmuş Özdemir, Hayrullah Konuk, Kadir İnceçıldır, Kadir Şanlı, Muhammed Mert, Sena Ataoğlu ve Uğur Akdaş'a 7 yıl 6 ay, Aydın Gülen, Tarık Dağ, Uğur Aydın 6 yıl 10 ay 15 gün, Mehmet Tokmak'a 6 yıl 6 ay 22 gün, Abdullah Onur, Ayhan Yılmaz, Ayşe Elvan Erdoğan, Berat Horuz, Fedai Özdemir, Hacer Karagülle, İbrahim Türkoğlu, İsmail Fırat, İsmail Kahraman, Mehmet Güner, Mehmet Öztürk, Murat Karabacak, Sedat Canyurt, Uğur Karaca ve Levent Sönmez'e 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu sanıkların yeniden tutuklanmasına yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme heyeti, "Terör örgütü üyesi olmayıp örgüte yardım etmek" suçundan Bayram Akman, İbrahim Çakıroğlu, Şeref Karaköse, Vedat Albuz'a 2 yıl 1 ay, Seddar Topaç, Yavuz Selim Alcı ve Naim Bilen'e 3 yıl 1 ay 15 gün ve Salih Ceyhan'a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Emrah Çangaya'ya ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geriye bırakan mahkeme heyeti, yine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Suat Tarakçıoğlu'nun 2 yıl 6 ay, Olgun Yıldız'ın ise 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Mahkeme heyeti, 37 tutuksuz sanığın beraatlerine hükmetti.

Mahkeme heyeti, yargılama devam ederken hayatını kaybeden Şentürk Çoban'ın hakkındaki davanın düşürülmesine hükmederken, G.Y'nin de dosyasının ayrılarak tek başına yargılanmasına karar verdi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıkların "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ya da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Kaynak: AA