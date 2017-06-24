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Bolu'da FETÖ'den 3 asker tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 asker tutuklandı.

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Boluda FETÖden 3 asker tutuklandı

Alınan Bilgiye Göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 askeri gözaltına aldı.

Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında teğmen olarak görev yaptıkları belirtilen Ömer Kuru, Fatih Çakmak ve Fırat Olçun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 asker tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütle ilgili olduğu düşünülen dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö, PDY, tutuklama
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