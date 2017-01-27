Bolu'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı bulunan eski Düzce Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan A. ile eşi Hatice A.'nın Bolu'da bir otelde kaldığını belirledi.

Ekipler, Ercan A. ve eşi Hatice A'yı bulundukları otelde gözaltına aldı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı iddia edilen ve meslekten ihraç edilen Ercan A, Bolu Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bolu adliyesine sevk edildi.

Eşi Hatice A'nın ise Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.