Bolu'da FETÖ davasının karar duruşması 19 Temmuz'da

Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yetersiz olması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi tarafından özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşma, sanıkların cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmalarıyla devam etti.

Tutuksuz sanık C.S., tamamen dini duygularla bu yapının içinde bulunduğunu öne sürdü.

C.S., "Ben bu yapıyı terör örgütü olarak bilmiyordum. Bu nedenle kandırıldığımı söylemek istiyorum. Bu yapıyı darbe girişimine kadar dini bir cemaat olarak biliyordum. Gerçeği bilip göremediğim için üzgünüm ancak cemaat olarak bildiğim dönemde de devlete, vatana ihanet edecek hiçbir eylem içinde olmadım" dedi.

Karar duruşması 19 Temmuz'da

Hakkındaki suçlamalarla ilgili savunmasını daha önce mahkemeye sunduğunu anımsatan C.S., aynı ifadelerini tekrarladığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Seyfi Han, davanın bitme aşamasına geldiğini ancak Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan bilgi bankasında yapılan tarama sonucunda yeni tanıklar tespit ettiklerini belirterek, yeni belirlenen 3 tanığın 12 Temmuz'da dinlenileceğini ifade etti. Mahkeme Başkanı Han, karar duruşmasının da 19 Temmuz'da görüleceğini söyledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 77 sayfalık iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA