  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.148
  • BIST 107202.43
    ALTIN 145.226
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bolu'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Boluda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Akyazı'dan Mudurnu istikametine seyreden Mehmet Uçar idaresindeki 34 AF 9640 plakalı otomobil, Çevreli köyü yol ayrımı yakınlarında karşı yönden gelen Mustafa Aydoğdu yönetimindeki 34 PY 4613 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, tırın alt kısmına sıkışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü Aydoğdu ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçar'ın cesedi, Bolu Belediyesi İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Etiketler: Bolu, trafik Kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER