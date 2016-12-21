Bolu'da çalıntı araç polisi harekete geçirdi

Akşam saatlerinde polisi arayan M.A, Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi'nde 06 ZAA 38 plakalı minibüsünün çalındığını ihbar etti.

Polis ekipleri gece boyu çalınan minibüsü bulmak için çalışma yaparken, M.A. bir süre sonra ikinci bir ihbarda bulunarak aracının aynı yere park edildiğini söyledi.

Durumdan şüphelenen polis ekipleri çalındığı iddia edilen minibüsün çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı.

Araçta patlayıcı olmadığının belirlenmesinin ardından ekipler, parmak izi araştırması yaptı. Daha sonra minibüsün kapıları açılarak içerisinde arama yapıldı. AA