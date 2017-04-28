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Bolu'da ByLock kullanan 9 kişi tutuklandı

Bolu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle 9 şüpheli tutuklandı.

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Boluda ByLock kullanan 9 kişi tutuklandı

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle 9 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve "ByLock" kullandıkları iddia edilen 7 üniversite öğrencisi, 1 akademisyen, 1 doktor ve daha önce örgüte bağlı şirketlerde çalışan 5 kişi olmak üzere, 14 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen Enes Harun Çelebi, Emine Gök, Cemil Öçal, Seval Öçal, Hasan Bıçakçı, İlhan Silahtar, Muhammet Demir, Ayhan Kuzlu ve Abdullah Ünal tutuklandı, S.O, Ö.K, İ.D, A.C. ile Ö.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: Bolu, fetö, bylock
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