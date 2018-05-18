Bolu'da 50 bin kişi iftar sofralarında buluşacak

7 yıl önce başlatılan, Bolu Belediyesi tarafından organize edilen ve hayırsever vatandaşlar tarafından desteklenen "Mahalle İftarları" bu yıl da devam ediyor.

Vatandaşların eskiden olduğu gibi hep birlikte oruçlarını açmasının yanı sıra mahallede yaşayan insanların kaynaşarak birbirini tanımasını amaçlayan mahalle iftarlarının ilki Kuruçay Mahallesi'nde yapıldı.

Mahalle Camisi önünde bulunan alanda bir araya gelen mahalle sakinleri, meydanın iki tarafında kurulan tezgahlardan yemeklerini aldıktan sonra akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlarını açtı.

Zengin, fakir herkes aynı masada buluşuyor

Bu yıl ilk defa düzenlenen mahalle iftarına, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle iftarları hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Bolu Belediye Başkanı Yılmaz, Ramazan'ın İslam dünyasının en mübarek ayı olduğunu ifade ederek, "Ramazan ile beraber Bolu Belediyesi olarak da mahalle muhtarlarımızla beraber mahalle iftarlarına başladık. Bunun ilkini bu sene Kuruçay Mahallemizde yapıyoruz. İnsanlarımızla iç içe, fakir zengin, orta halli herkes aynı masada ve iftarını huşu içerisinde zevkle açmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Amaçlarının şehre, mahallelere ve inançlara sahip çıkmak olduğunu da dile getiren Yılmaz, "Bu gaye ile bu çalışmaları halkımızla beraber yürütüyoruz. Bu konuda Bolulu iş adamlarımız iftarlarımıza destek veriyor. Allah herkesten razı olsun diyoruz. Ramazanımız mübarek olsun." dedi.

"Hınca hınç dolu bir şekilde iftarımızı yaptık"

Bolu'da 40'ın üzerinde mahalle bulunduğunu da sözlerine ekleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şu an mahalle iftarları 25 mahalle için programlandı. Bu iftarlar her mahallenin büyüklüğüne göre yapılıyor. Bu mahalle bizim en küçük mahallelerimizden bir tanesi. Hınca hınç dolu bir şekilde iftarımızı yaptık. İnşallah bir de Kadir Gecesi belki Bolu’nun tamamına bir iftar planlaması içindeyiz. İnşallah onu da gerçekleştiririz."

Ramazan ayı boyunca 25 mahallede gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlik kapsamında 50 bin kişiye iftar yemeği verilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Kadir Gecesi'nde 20 bin kişinin katılması beklenen bir şehir iftarı da yapılması düşünülüyor.

Kaynak: AA