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Buradasınız : » » Bolu'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Bolu'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Bolu'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Boluda 4,9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, merkezi Bolu'nun Yeşilçele ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 00.16'da gerçekleşen depremin yerin 5,8 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

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