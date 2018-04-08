Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, merkezi Bolu'nun Yeşilçele ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 00.16'da gerçekleşen depremin yerin 5,8 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.
Bolu'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, merkezi Bolu'nun Yeşilçele ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 00.16'da gerçekleşen depremin yerin 5,8 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.