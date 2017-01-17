Bolu'da 3'ü tutuklu 10 eski asker darbeciye müebbet istemi

Eski Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Güneşer ve 9 rütbeli asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

BOLU (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 10 eski askeri personel hakkında hazırlanan iddianamede, "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından, aralarında sözde "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak adı geçen eski Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in de bulunduğu meslekten ihraç edilen 10 askeri personel hakkında anayasanın 309/1 ve 314/2 maddeleri uyarınca "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 70 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede, tutuklu sanıklar Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yüzbaşı M.G, Üsteğmen M.G, Üsteğmen İ.A, Üsteğmen B.C, Üsteğmen V.S, Teğmen Ü.B. ve emekli Astsubay A.Ü. hakkında ilgili maddeler gereği "ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, sözde "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak adı geçen, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün eski yaveri, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in, 15 Temmuz'da Bolu Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'ya sorumlu bulunduğu askeri birliğe birisinin girmesi halinde "Beynini alırım" dediği ve emrini uygulatmak amacıyla "Sıkıyönetim komutanıyım, müdahale et" talimatı verdiği belirlenmişti.