Bolu'da 121 yabancı uyruklu yakalandı

Bolu'da durdurulan bir otobüste Pakistan, Afganistan, Somali, Myanmar ve Bangladeş uyruklu 121 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük-Gerede Karayolu'ndan İstanbul yönüne giden bir yolcu otobüsünde kaçakların taşındığı ihbarını alan Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Yolcu otobüsünü Gerede yakınlarında durduran ekipler, kaçak yollarla Ağrı'dan ülkeye giriş yapan 91 Afganistan, 24 Pakistan, 2 Bangladeş, 2 Burma, 1 Suriye ve 1 Somali uyruklu olmak üzere, 26'sı çocuk, 5'i kadın 121 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Yakalanan kaçakların işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.