Bölücü terör örgütüne fırsat verilmedi

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde düzenlediği ilk silahlı saldırıların yıl dönümünü bahane ederek ve terörist başına yönelik sözde tecrit uygulandığı propagandasını kullanarak, ayaklanma ve başkaldırı planladığı yönündeki bilgiler üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde kapsamlı çalışmalar başlatıldı.

Terör örgütünün, 15 Ağustos öncesi ve sonrasında kanunsuz gösteriler, silahlı, bombalı ve suikast tarzı eylemler gerçekleştirebileceği ihtimallerini dikkatle takip eden ekipler, örgütün planlarını sekteye uğratmak ve olası eylemleri engellemek amacıyla hazırlık aşamasındaki örgüt üyelerine yönelik ülke genelinde seri operasyonlar düzenledi.

373 şüpheli yakalandı

Son bir haftada 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 373 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev, iş yeri, araç ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, 12 polis üniforması, 12 kalaşnikof silah, 4 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 3 pompalı tüfek, 24 el bombası, bin adet kalaşnikof marka silaha ait mermi, farklı ebatlarda çok sayıda fişek, bomba yapımında kullanılan patlayıcı madde ve mühimmatla çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.