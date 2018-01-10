Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 19 asker adliyeye sevkedildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yüzbaşı, astsubay ve uzman çavuş rütbelerindeki 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki esnasında, çevik kuvvet polisleri adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, soruşturma kapsamında aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY'nin, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan birimlerine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla çalışma başlatılmıştı.

Çalışma kapsamında, 19 muvazzaf ve 1 görevden uzaklaştırılmış jandarma hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA