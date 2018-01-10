  • 10 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.782
    EURO 4.518
  • BIST 113767.87
    ALTIN 159.801
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 19 asker adliyeye sevkedildi

Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 19 asker adliyeye sevkedildi

8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 19 asker gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 19 asker adliyeye sevkedildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yüzbaşı, astsubay ve uzman çavuş rütbelerindeki 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki esnasında, çevik kuvvet polisleri adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, soruşturma kapsamında aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY'nin, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan birimlerine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla çalışma başlatılmıştı. 

Çalışma kapsamında, 19 muvazzaf ve 1 görevden uzaklaştırılmış jandarma hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, operasyon, jandarma genel komutanlığı, fetö, Bolu, adliye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER