Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu merkezli, Kocaeli, İstanbul, Kırşehir, Hakkari, Diyarbakır ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirilen 1 albay ile görevinden ihraç edilen 2 yarbay ve TSK'nın çeşitli birimlerinde aktif görevde bulunan 1 binbaşı, 2 üsteğmen ve 8 astsubayın savcılık sorguları tamamlandı.

6 ilde Bolu merkezli FETÖ operasyonu

6 ilde FETÖ operasyonu: 14 adliyeye sevk

FETÖ davalarında 320 sanığa ömür boyu hapis cezası verildi

Muvazzaf Albay Ali Murat Ersöz ve üsteğmen Etka Gökçen ile ihraç Yarbay Bülent Gökçicek, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve yapılanma hakkında bilgiler veren, aralarında bir yarbay ve binbaşının da bulunduğu M.E.A, Ö.R, İ.Ö.Ö, E.Y, A.E, T.A, Ü.K, İ.A, M.E.G, M.T. ve U.U. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada gözaltına alınan muvazzaf yüzbaşı ile "mahrem imam olduğu" değerlendirilen eski öğretmenin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, 2 gün önce Bolu merkezli, Kocaeli, İstanbul, Kırşehir, Hakkari, Diyarbakır ve KKTC'de düzenlenen operasyonlarda, 13'ü muvazzaf, 2'si ihraç edilmiş 15 asker ile askerlerin mahrem imamlarından olduğu değerlendirilen ve görevinden ihraç edilen öğretmen gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA