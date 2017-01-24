17 ilde düzenlenen FETÖ soruşturmalarında 33 kişi tutuklandı

Bolu

Bolu merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen, açığa alınan veya görevde bulunan, polis, askeri personel ve öğretmenlere yönelik Bolu, Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" ve "Eagle"ı kullandıkları, örgüt mensubu oldukları ve örgüt adına faaliyette bulundukları gerekçesiyle zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan biri polis memuru, 8'i öğretmen olmak üzere 9'u tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tokat

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında öğretmen ve SGK müfettişlerinin de bulunduğu Ö.E, Ç.Ö, M.B, S.A, S.K, A.Ş, S.Ç ve M.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.Ş, S.Ç. ve M.K. tutuklandı.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya

Sakarya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde dün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında avukat, öğretmen ve mühendislerin de olduğu 16 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Hakim karşısına çıkarılan 7'si avukat 10 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bu arada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sorgusu tamamlanan ve bulundukları ilde mahkemeye çıkarılan bir şüpheli tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri 6 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya, Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Kütahya ve Ankara'da, örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle aralarında avukat ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananların da bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA