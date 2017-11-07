Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Bolu merkezli 5 ilde yürütülen operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 9 kişi'den 3'ü tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.
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