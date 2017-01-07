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Buradasınız : » » Bolu Dağı'nda zincirsiz tırlara geçiş izni verilmiyor

Bolu Dağı'nda zincirsiz tırlara geçiş izni verilmiyor

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar nedeniyle zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor.

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Bolu Dağında zincirsiz tırlara geçiş izni verilmiyor
D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor.
 
TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
 
D-100 karayolunun Bolu kesiminde etkili olan kar nedeniyle trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için Elmalık köyü kavşağında yaptıkları kontrollerde zincirsiz tırların Bolu Dağı güzergahından geçişine izin vermiyor. Zincir takan tırlar güzergahtan geçerken, zinciri olmayan tırlar kent merkezi yakınlarında bulunan araç park alanlarına yönlendiriliyor.
 
Güzergahlarda karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Sürücüler, ışıklı tabelalarla kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
 
TEM otoyolu ve D-100 karayolunda görev yapan trafik ekipleri, sürücülerden kış lastiksiz yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.
 
Ekipler, sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
 
Öte yandan kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili oluyor.
 
 
 
 
Etiketler: Kar yağışı, Bolu Dağı
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