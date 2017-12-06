Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimi ile Düzce kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu ile Anadolu Otoyolu geçişlerinde gece etkili olan kar yağışı nedeniyle otoyolun Sarıçökek ve Viyadükler mevkisi Ankara istikametinde bazı otobüsler yan döndü.

Bu otobüsler ve TIR'ların ilerleyememesi nedeniyle trafiğin Ankara istikameti bir süre D-100 karayoluna yönlendirildi.

Yağış, özellikle karayolunun Bolu kesiminin Elmalık ve Seymenler mevkisi ile Düzce kesiminde Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı ve Karanlıkdere'de etkisini sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3'üncü viyadükleriyle Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı devam ediyor.

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Düzce kent merkezlerinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

AA