  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

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Bolu Dağında yoğun kar yağışı

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile TEM otoyolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı tüneli ve viyadükler kesiminde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolları ekipleri, güzergahta karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Etkili olan kar yağışına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran trafik ekipleri, sürücülerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Öte yandan kar yağışı, Bolu kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gün boyunca etkili olmasını beklediklerini, yağışın cuma gününe kadar aralıklarla süreceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Etiketler: tem, D-100, Bolu Dağı kesimi, yoğun kar yağışı
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