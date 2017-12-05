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Bolu Dağı'nda yoğun kar

Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

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Bolu Dağında yoğun kar

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ile Anadolu Otoyolu geçişlerinde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış, özellikle karayolunun Bolu kesiminde Elmalık ve Seymenler mevkisiyle Düzce kesiminde Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı ve Karanlıkdere'de etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3'üncü viyadükleriyle Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı sürüyor.

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken, trafik ekipleri ise sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyardı.

Kar yağışı Batı Karadeniz bağlantı yolunda da etkili

Bu arada, kar yağışı D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak, Kurtsuyu ve Tepeköy mevkilerinde de etkisini gösterdi.

Düzce ve Bolu kent merkezlerinde ise sağanak etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının iki gün boyunca etkili olmasının beklendiğini bildirdi. 

Doğu Anadolu'da kar bekleniyor 

Öte yandan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor.

AA

Etiketler: Bolu Dağı, kar, doğu anadolu
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