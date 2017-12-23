Bolu Dağı'nda trafiğe kar engeli

Bölgede dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Kar yağışı Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde Sarıçökek, 1, 2 ve 3. Viyadüklerle, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Yumrukaya ve Dağkent mevkilerinde şiddetini arttırdı.
Bölgede görev yapan karayolları ekipleri, ulaşımın açık kalması için aralıksız karla mücadele çalışması yürütüyor, güzergahta sürekli kar temizleme ve tuzlama çalışması yapılıyor.
Otoyolun Ankara istikametinde zaman zaman kayan ve makaslayan tırlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kar yağışı D-100 Karayolu'nda da etkili
Öte yandan, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede görev yapan karayolları ekipleri, ulaşımın açık kalması için aralıksız karla mücadele çalışması yürütüyor.
Bolu'da kar kalınğı 10 santimetreye ulaştı
Bolu kent merkezinde de kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.
Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme ve temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kaynak: AA