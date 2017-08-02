Bolu Dağı'nda kilometrelerce kuyruk oluştu

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda İstanbul istikametine giden Servet Kıncal idaresindeki 41 YM 427 plakalı ambalaj malzemesi yüklü kamyon, frenlerinin tutmaması sonucu Bakacak mevkisinde, önünde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı.

Kazada yaralanan Kıncal, olay yerine çağrılan sağlık ve jandarma ekipleri tarafından kamyondan çıkartılarak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bakım ve üstyapı onarım çalışması nedeniyle Anadolu otoyolundaki trafiğin de yönlendirildiği D-100 karayolunda, kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza yapan kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü.