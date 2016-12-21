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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor.

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Bolu Dağında kar yağışı ve yoğun sis

Bakacak, Karanlıkdere, Heyelan ve viyadükler mevkilerinde yoğun sis yüzünden görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, zor anlar yaşayan sürücüleri, ışıklı tabelalar ve hız konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Öte yandan kar yağışı D-100 karayolunun ve TEM otoyolunun Düzce kesimiyle Bolu Dağı geçişinin yanı sıra kent merkezi, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisi ve Yığılca ilçesinde aralıklarla devam ediyor.

Kentin yüksek mevkilerinde de etkili olan kar sonrasında Güzeldere, Topuk Yaylası, Samandere ve Kardüz yaylarında kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Ekipler, güzergahlarda sürücülerden aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını isteyerek, sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını istedi. AA

Etiketler: Bolu Dağı, Kar yağışı, sis
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