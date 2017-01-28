Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı devam ediyor.

İlde 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, TEM otoyolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri bölgesi ile D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürüyor.

Trafik ekipleri, TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli bölgesinde sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Güzergahta seyreden sürücüler, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Öte yandan kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı.