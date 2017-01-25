Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Kar yağışı D-100 karayolunun Heyelan, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkileri ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi ile Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, sürücülere aşırı hız ve yakın takip yapmamaları, sis ile buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.

Öte yandan, Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili yağış sonrasında Güzeldere, Topuk Yaylası, Samandere ve Kardüz yaylalarında kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla süreceğini, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyredeceğini ifade etti.