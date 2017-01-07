Bolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı zorluyor

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bakacak, Karanlıkdere, Heyelan ve viyadükler mevkilerinde yoğun sis yüzünden görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Karayolları ekipleri, zor anlar yaşayan sürücüleri, ışıklı tabelalar ve hız konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Öte yandan, kar yağışı, D-100 karayolunun ve TEM otoyolunun Düzce kesimi, Bolu Dağı geçişi, kent merkezi, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisi ile Yığılca, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde aralıklarla devam ediyor.