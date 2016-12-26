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Bolu Dağı'nda gün boyu kar yağışı bekleniyor

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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Bolu Dağında gün boyu kar yağışı bekleniyor
TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
 
Bolu'da gece başlayan kar yağışı, TEM Otoyolu'nun Dağkent Viyadükleri, Elmalık, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükleri ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişi, Karanıkdere ve Bakacak mevkilerinde etkisini artırdı.
 
Bölgede yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu ile D-100 karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
 
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise her iki güzergahta sürücüleri, kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
 
Ekipler, sürücülerden araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.
 
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkili olacağını bildirdi. Yetkililer, yarın havanın bulutlu olacağını, çarşamba gününden itibaren hafta sonuna kadar kar yağışı beklendiğini kaydetti.
 
Etiketler: bolu dağı tüneli, hava durumu, Kar yağışı, D-100 karayolu
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