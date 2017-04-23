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Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı

Bolu Dağı'nda ve Eskişehir'de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

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Bolu Dağında etkili kar yağışı

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Gece başlayan sağanağın sabah saatlerine doğru yerini bıraktığı kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesi ile karayolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Eskişehir

Eskişehir'de de sabah başlayan kar yağışı, sürücüler ile vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan ana caddeler belediye ekipleri tarafından açılırken, olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Polis ekipleri, sürücüleri kaygan zemin nedeniyle uyardı. 

Etiketler: Kar yağışı, hava durumu, Bolu Dağı
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