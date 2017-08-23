Bolu Dağı'nda devrilen kamyon ulaşımı aksattı

Bolu Dağı mevkisinde devrilen kamyon nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan D-100 kara yolu, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
Bolu Dağı mevkisi İstanbul istikametinde seyreden Dursun Kılıç idaresindeki 34 GKR 49 plakalı ev eşyası yüklü nakliyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi.
Devrilen kamyonun kasasında bulunan eşyaların yola saçılması nedeniyle D-100 karayolunda araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışmanın ardından trafik akışı normale döndü.
Bu arada ev eşyalarının Samsun’dan Sakarya’ya götürüldüğü öğrenildi.