  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Bolu Dağı Tüneli'nden 12 milyon araç geçti

Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl 11 milyon 999 bin 740 taşıt geçiş yaptı.

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Bolu Dağı Tünelinden 12 milyon araç geçti

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TEM otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli'nden bir yılda 12 milyon araç geçiş yaptı.

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D-100 karayolundaki trafik yoğunluğunu azaltmak için yapımına 1990 yılında başlanan ancak 2007 yılında kullanıma açılan Bolu Dağı Tüneli'nin de içinde bulunduğu 23 kilometrelik güzergah, 87 kamerayla anbean takip ediliyor.

Bu kameraların denetimini yapan merkezden karayolu sürekli takip edilerek, yolda tespit edilen aksaklıklar, kazalar ve yangınlar ekiplere telsizler aracılığıyla bildiriliyor.

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği kontrolünde Kaynaşlı-Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik yolda, 182 personel, 21 araç ile yaz-kış demeden hizmet veriyor.

12 milyon araç geçiş yaptı

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, 3 bin 25 metre uzunluğundaki 2 tünelden her gün ortalama 32 bin 876 araç geçiş yapıyor.

Trafiğe kayıtlı yaklaşık 20 milyon 500 bin aracın bulunduğu Türkiye'de en çok ilgi gösterilen güzergahta yer alan tünelden geçen yıl 11 milyon 999 bin 740 araç geçti.

218 trafik kazası meydana geldi

Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri bölgesinde bir yıl içerisinde 218 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Vatandaşlar tarafından 51 araç yangını ihbarında bulunuldu ve bu ihbarlardan 28'i çevre belediyelerin itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan ihbarlardan 23'ü ise asılsız çıktı.

Etiketler: bolu dağı tüneli, 12 milyon araç
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