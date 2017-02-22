Bolu Dağı tünelinde trafik kazası

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, ulaşım bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden Ömer Aed Abduleziz yönetimindeki 55 AAZ 65 plakalı minibüs, önünde seyreden Ökkeş Murat Taşkale idaresindeki 34 VE 0072 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, karayolları ekipleri, tünelin İstanbul istikametini güvenlik nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapattı.

Otoyolda seyreden araçlar bir süre Abant kavşağından D-100 karayoluna yönlendirildi.

Ulaşım, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.