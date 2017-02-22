  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.61
    EURO 3.794
  • BIST 88824.1
    ALTIN 143.443
Buradasınız : » » Bolu Dağı tünelinde trafik kazası

Bolu Dağı tünelinde trafik kazası

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bolu Dağı tünelinde trafik kazası

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, ulaşım bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden Ömer Aed Abduleziz yönetimindeki 55 AAZ 65 plakalı minibüs, önünde seyreden Ökkeş Murat Taşkale idaresindeki 34 VE 0072 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, karayolları ekipleri, tünelin İstanbul istikametini güvenlik nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapattı.

Otoyolda seyreden araçlar bir süre Abant kavşağından D-100 karayoluna yönlendirildi.

Ulaşım, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Etiketler: TEM otoyolu, İstanbul istikameti, kaza
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER