Bolu Dağı Tüneli'nde TIR kazası

TEM otoyolunun Bolu dağı Tüneli kesiminde damacana yüklü TIR'ın kaza yapması sonucu, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan İstanbul istikametine seyreden Behlül Atak idaresindeki damacana yüklü TIR, Bolu Dağı Tüneli üçüncü viyadük üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR'da bulunan damacanalar yola dağıldı. Yaklaşık 45 dakika otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Araçlar, Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna bağlandı.
Yoldaki damacanaların karayollara ekiplerince kaldırılmasının ardından, otoyolda ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
Karayolları ekipleri kaza yapan TIR'ın olay yerinden kaldırılmasının ardından, ulaşımın normale döneceğini bildirdi. AA