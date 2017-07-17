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Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeki araç küle döndü

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeyken yanmaya başlayan araca itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Bolu Dağı Tünelinde seyir halindeki araç küle döndü

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeyken yanmaya başlayan araca itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, otoyoldan Ankara yönüne seyreden Ceyhan Taşhan yönetimindeki 69 AT 214 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli içerisinde bir anda motor kısmından yanmaya başladı.

Dumanı fark eden Taşhan, otomobili sol şeride çekerek eşi ve 2 çocuğu ile araçtan indi.

Karayolları itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın dolayısıyla otomobilde hasar meydana geldi.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, yanan aracın çekiciyle kaldırılmasının ulaşıma açıldı.

Etiketler: bolu dağı tüneli, araç yangını, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli
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