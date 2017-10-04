Bolkar uysal yılanı, Mersin'de görüntülendi

Türkiye’nin endemik türü Bolkar uysal yılanı, Mersin’in Tarsus ilçesinin Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana 7. Bölge Müdürlüğünün resmi web sitesinde yer alan habere göre, Türkiye’nin endemik türü Bolkar uysal yılanı, Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yaban hayatı gözleminde bulunan müdürlük personeli tarafından görüntülendi. Türün tespitini ise Prof. Dr. Bayram Göçmen yaptı.

Açıklamada, Bolkar uysal yılanının yaşam alanının dünyada sadece Toros Dağları’nın Mersin-Bolkarlar bölgesi olduğu bildirildi.

Endemik yılanın görüntülenmesiyle ilgili açıklama yapan Doğa Koruma Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, Türkiye’nin sahip olduğu genetik, tür, habitat ve ekosistem çeşitliliğine yönelik bu değerlerin ortaya çıkarılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Terzioğlu, "Bu tarz endemik türlerin izleme çalışmalarının, ülke mirasımıza kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında biyolojik çeşitlilik bizlere bırakılan bir emanettir ve insanoğlu kadar her canlı da yaşama hakkına sahiptir" dedi.