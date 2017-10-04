  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.575
    EURO 4.206
  • BIST 104547.86
    ALTIN 146.449
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Bolkar uysal yılanı, Mersin'de görüntülendi

Bolkar uysal yılanı, Mersin'de görüntülendi

Türkiye’nin endemik türü Bolkar uysal yılanı, Mersin’in Tarsus ilçesinin Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında görüntülendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bolkar uysal yılanı, Mersinde görüntülendi

Türkiye’nin endemik türü Bolkar uysal yılanı, Mersin’in Tarsus ilçesinin Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana 7. Bölge Müdürlüğünün resmi web sitesinde yer alan habere göre, Türkiye’nin endemik türü Bolkar uysal yılanı, Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yaban hayatı gözleminde bulunan müdürlük personeli tarafından görüntülendi. Türün tespitini ise Prof. Dr. Bayram Göçmen yaptı.

Açıklamada, Bolkar uysal yılanının yaşam alanının dünyada sadece Toros Dağları’nın Mersin-Bolkarlar bölgesi olduğu bildirildi.

Endemik yılanın görüntülenmesiyle ilgili açıklama yapan Doğa Koruma Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, Türkiye’nin sahip olduğu genetik, tür, habitat ve ekosistem çeşitliliğine yönelik bu değerlerin ortaya çıkarılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Terzioğlu, "Bu tarz endemik türlerin izleme çalışmalarının, ülke mirasımıza kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında biyolojik çeşitlilik bizlere bırakılan bir emanettir ve insanoğlu kadar her canlı da yaşama hakkına sahiptir" dedi. 

Etiketler: türkiye, Endemik tür, Mersin, Tarsus, Bolkar uysal yılanı, endemik yılan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER