Bolivya Türkiye'de büyükelçilik açacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales'i temsilen katılmak için Ankara'ya gelen Dışişleri Bakanı Fernando Huanacuni Mamani ile Bakanlık'ta görüştü.

Görüşmede Bakan Mamani, Bolivya'nın Türkiye'de büyükelçilik açma talebini Bakan Çavuşoğlu’na iletti.

Bakan Çavuşoğlu da bu karardan duyulan memnuniyeti vurgulayarak, Türkiye'nin Bolivya'ya bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu da görüşmeyle ilgili Twitter'da paylaştığı mesajında, "Türkiye-Bolivya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmeye kararlıyız. La Paz'da Büyükelçiliğimizi açtık. Mevkidaşım Dışişleri Bakanı Fernando Huanacuni Mamani ile görüşmemizde iş birliği alanlarını değerlendirdik" dedi.

#Türkiye-#Bolivya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmeye kararlıyız. La Paz’da Büyükelçiliğimizi açtık. Mevkidaşım Dışişleri Bakanı Fernando Huanacuni Mamani ile görüşmemizde işbirliği alanlarını değerlendirdik. pic.twitter.com/GxUMsrrXkI — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 9 Temmuz 2018

Türkiye'nin ilk Bolivya Büyükelçisi Şubat ayında atanmıştı

Türkiye'nin Bolivya'daki diplomatik temsilcisi ve ilk La Paz Büyükelçisi Serap Özcoşkun 14 Şubat 2018'de güven mektubunu sunarak göreve başlamıştı.

La Paz Büyükelçiliği'nin açılmasıyla Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki büyükelçilik sayısı 14'e ulaşmıştı.

Kaynak: AA