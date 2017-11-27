Boğularak öldürülen genç kızın cesedi bavulda bulundu

İstanbul'da cinayet ihbarı üzerine Yıldıztabya Mahallesi'ne giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan 31 yaşındaki A.Ş'yi evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin yakınlarının verdiği bilgi doğrultusunda aynı mahalledeki metruk bir gecekondunun alt katına inen ekipler, bir bavulda 16 yaşındaki D.İ'nin cesedini buldu.

İlk incelemede, D.İ'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından D.İ'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin Gaziantep'te cezaevi firarisi olduğu, uyuşturucu, hırsızlık ve çocuk istismarından 29 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Bir yıl önce Gaziantep'ten kaçırıldı

A.Ş'nin bir yıl önce D.İ'yi Gaziantep'ten kaçırarak İstanbul'a getirdiği ve birlikte yaşamaya başladıkları öne sürüldü.

D.İ'nin, A.Ş. tarafından fuhşa zorlandığı için Antalya'da yaşamaya başlayan ailesinin yanına gitmek istediği ancak zanlının durumu öğrenerek D.İ'yi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan alarak eve getirdiği iddia edildi.

Evde tartıştığı D.İ'yi öldürdüğü ve cesedini de bavula koyarak evlerinin aşağısındaki metruk gecekonduya bıraktığı iddia edilen şüpheli, kendisine engel olmak isteyen aile yakınlarını ise havaya ateş açarak uzaklaştırdı.

Bu arada, D.İ'nin ailesi, kızlarını kaçıran zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve bir yıldır kızlarını aramayı sürdürüyorlarmış.

Kaynak: AA