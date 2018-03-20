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Boğaziçili öğrenciler: Saldırıya uğrayan kardeşlerimiz yalnız değildir

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, Afrin'deki şehit askerlerin anıldığı program sırasında başka bir grubun saldırısına uğradı. AK Parti Gençlik Kolları'ndan açıklama geldi.

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Boğaziçili öğrenciler: Saldırıya uğrayan kardeşlerimiz yalnız değildir

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için bir araya geldi. Onların anısına lokum dağıtmak istedi. Ancak öğrenciler, üniversitedeki başka bir grubun çirkin saldırısına uğradı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin güney kampüsü girişinde toplanan ve "Üniversitede terörist istemiyoruz", "Boğaziçi'nden Afrin'e selam olsun" yazılı dövizler taşıyan AK Parti Gençlik Kolları mensubu bir grup öğrenci, Türk bayrağı açtı.

"Bir grup terörist tarafından sözlü ve fiziki müdahaleye maruz kaldılar"

Grup adına açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Güdek, Afrin'in teröristlerden temizlendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ordumuzun zaferini kutlamak amacıyla dün öğlen saatlerinde vatansever Boğaziçili kardeşlerimiz, kampüste lokum dağıtmak istediler. Ancak bir grup terörist tarafından sözlü ve fiziki müdahaleye maruz kaldılar. Bugün burada, vatansever kardeşlerimize sahip çıktığımızı ve onlara yapılan saldırıyı kınadığımızı göstermek için toplandık. Boğaziçi Üniversitesi'nin önünden bir kez daha haykırıyoruz ki; 'Kardeşlerimiz yalnız değildir."

Üniversitelerde nöbet tutacaklar

Üniversitelerin teröristlerden temizlenmesini istediklerini sözlerine ekleyen Güdek, bunun için üniversitelerin yönetimleri başta olmak üzere herkesin cesur olması ve elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Güdek, üniversiteler teröristlerden temizleninceye kadar üniversitelerde nöbetler tutacaklarını açıkladı.

"Üniversiteli kardeşlerim, kendi okullarınızda yerli ve milli duruşunuzu korumaya devam edin. Sizlere saldırıların artmasının bir sebebi de vatansever öğrencilerin artık üniversitelerde daha aktif görünmeye başlamasıdır." 

Kaynak: AA

Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi, afrin, zeytin dalı
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