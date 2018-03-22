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Boğaziçi Üniversitesi'nde lokum dağıtan öğrencilere saldırı: 5 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldırdıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

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Boğaziçi Üniversitesinde lokum dağıtan öğrencilere saldırı: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldırdıkları iddia edilen 17 kişiyi tespit etti.

Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 kişiden 5'ini yakaladı. Şüpheli 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine getirilirken, 12 kişinin arandığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde, 19 Mart günü Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenciler, başka bir öğrenci grubunun saldırısına uğramıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, afrin
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