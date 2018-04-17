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Buradasınız : » » Boğaz’daki yalıya çarpan geminin haczine itiraz

Boğaz’daki yalıya çarpan geminin haczine itiraz

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na geminin sahibinin avukatı, gemiye konulan 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararına itiraz ederek, miktarın düşürülmesini istedi.

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Boğazdaki yalıya çarpan geminin haczine itiraz

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Ülgener, Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 50 milyon dolar tutarındaki ihtiyati haciz kararına yönelik itiraz dilekçesi sunduğunu belirterek, miktarın düşürülmesini talep ettiklerini ifade etti.

Ülgener, "İstenen rakam Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarda getirilen sorumluluk sınırlarından daha fazla. Mahkemeye, rakamın uluslararası anlaşmalar seviyesine indirilmesi talebiyle başvurduk. Henüz bir karar verilmiş değil." dedi.

Malta bayraklı gemi tarihi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü ilerleyen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, Kanlıca önlerinde gemi makinesinin tamamen durması nedeniyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluştu.

Olayın ardından hasara uğrayan yalının sahipleri adına başvurulan Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, Malta bayraklı geminin şimdilik 50 milyon dolar alacakla sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine hükmetti. Aynı mahkeme, geminin kaptanı ve iki personelinin, deniz kaza raporu hazırlanması için tanık olarak ifadelerine başvurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: hekimbaşı salih efendi, istanbul boğazı, vitaspirit
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