Boğaz Adası'nda mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıkları Boğaz Adası'nda 34 yabancı uyruklunun mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, yabancı uyrukluları kurtarmak için operasyon başlattı.
Bölgeye helikopter ve ekipler sevk edildi.
Mahsur kalan göçmenlerden aralarında çocukların da bulunduğu 34'ü de helikopterle kurtarıldı.
Sabah da 57 göçmen yakalanıp yetkililere teslim edilmişti
Aynı bölge yakınlarında sabah saatlerinde de bir botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 57 göçmen yakalandı.
Çeşme'ye götürülen göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA, TRT Haber