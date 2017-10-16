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Buradasınız : » » Bodrum'daki yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor!

Bodrum'daki yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor!

Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan ve civardaki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangının kontrol altına alınması için, itfaiye ve orman ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Bodrumdaki yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor!

Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan ve civardaki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangının kontrol altına alınması için, itfaiye ve orman ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Turgutreis ve Akyarlar Mahallelerinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı 10 arazöz, 100'e yakın orman işçisi ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AKUT ekiplerinin de destek verdiği yangın, rüzgarın etkisiyle zaman zaman yerleşimin yoğun olduğu yerlere kadar yaklaşıyor.

112 acil sağlık ekipleri ile bazı itfaiye araçları da tedbir amacıyla evlere yakın bölgelerde hazır bekletiliyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgede yaşayan vatandaşlar evlerinin önünde bekliyor. Bazı vatandaşlar ise yangının evlerine sirayet etmemesi için bahçe hortumlarıyla evlerinin etrafını ıslatıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda gönüllüyle destek veren Bodrum AKUT Lideri Saadettin Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangının, henüz kontrol altına alınamadığını söyledi.

Yangının yerleşim yerlerine kadar ulaştığını belirten Uslu, "Orman ve itfaiye ekipleriyle çalışma yapıyoruz. Yangın çok geniş bir alana yayıldı. Geniş bir açıdan müdahale ediliyor. Yangına yakın olan bazı evler boşaltıldı." diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmalarını Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik de araziden takip ediyor.

Etiketler: bodrum yangın, bodrum
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