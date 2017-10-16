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Bodrum'daki yangın 12 saat sonra kontrol altına alınabildi

Bodrum'da yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 12 saat sonra kontrol altına alındı.

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Bodrumdaki yangın 12 saat sonra kontrol altına alınabildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve civardaki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 12 saatlik çalışmasının ardından güçlükle kontrol altına alınabildi.

İlçeye bağlı Turgutreis ve Akyarlar mahallelerinde dün makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı bir helikopter, 11 arazöz, 100 orman işçisi ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 10 itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

AKUT ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yerleşimin yoğun olduğu yerlere kadar ulaştı.

Bazı vatandaşlar, yangının evlerine sirayet etmemesi için bahçe hortumlarıyla evlerinin etrafını ıslattı. Yangın, yoğun uğraşlar sonucunda yaklaşık 12 saat sonra güçlükle kontrol altına alındı. Milas Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme helikopteri, sabah saatlerinde havadan keşif yaparak bölgeden ayrıldı.

Yangında yaklaşık 60 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Etiketler: yangın, bodrum yangın
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