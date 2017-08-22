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Buradasınız : » » Bodrum'daki depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bodrum'daki depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bodrum ilçesinde dün çıkan ve rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürme ve soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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Bodrumdaki depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, katı atık depolama alanında dün çıkan yangın, kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince, söndürme ve soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yokuşbaşı mevkisindeki katı atık depolama alanında dün öğle saatlerinde çıkan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve çöplük alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Zaman zaman rüzgar nedeniyle yangının yön değiştirmesi sonucu duman altında kalan ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, katı atık vahşi depolama alanının doğu tarafında da 15 Ağustos'ta yangın çıkmış, kontrol altına alındıktan sonra 13 itfaiye ekibi ve 3 iş makinesiyle yapılan soğutma çalışması pazar günü tamamlanmıştı.

Etiketler: bodrum, katı atık depolama alanı, yangın
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