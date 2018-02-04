  • 04 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.706
  • BIST 118119.4
    ALTIN 161.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bodrumda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan ve halen tutuklu bulunan F. P'nin yakalandığı sırada, şahsa ait uyuşturucu maddenin kız kardeşi T.Ş. tarafından saklandığı, cezaevinden çıkması halinde teslim edeceği yönünde bilgiye ulaşıldı.

Bunun üzerine polis ekipleri T.Ş'nin ikametine operasyon düzenledi.

"Molly" isimli dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada, 11 ayrı paket içerisinde satışa hazır 8,25 gram kokain, 4 ayrı poşette 196 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Evde bulunan T.Ş. ile C.Ş, Ş.Ş. ve E.Ş. gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA/İHA

Etiketler: bodrum, Muğla, uyuşturucu operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER