Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan ve halen tutuklu bulunan F. P'nin yakalandığı sırada, şahsa ait uyuşturucu maddenin kız kardeşi T.Ş. tarafından saklandığı, cezaevinden çıkması halinde teslim edeceği yönünde bilgiye ulaşıldı.

Bunun üzerine polis ekipleri T.Ş'nin ikametine operasyon düzenledi.

"Molly" isimli dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada, 11 ayrı paket içerisinde satışa hazır 8,25 gram kokain, 4 ayrı poşette 196 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Evde bulunan T.Ş. ile C.Ş, Ş.Ş. ve E.Ş. gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA/İHA