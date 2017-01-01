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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

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Bodrumda uyuşturucu operasyonu

Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'nde bir otomobili takibe aldı.

Araç içerisinde satış yaptığı belirlenen S.İ, Ö.F.İ. ve Ş.A.D, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Araçta ve şüphelilerin üstünde yapılan aramada, 26 adet uyuşturucu hap ile satışa hazır halde 18 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden S.İ. çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, Ö.F.İ. ve Ş.A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

Etiketler: bodrum, uyuşturucu, tutuklama
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