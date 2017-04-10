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Bodrum'da silahla işyeri baskınına 7 gözaltı

Bodrum'da silahla girilen iş yerindeki kişilerin darbedilmesi olayına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

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Bodrumda silahla işyeri baskınına 7 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silahla girilen iş yerindeki kişilerin darbedildikten sonra soğuk hava bölümüne kapatılması olayına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, geçen perşembe gece saatlerinde Konacık Mahallesi'nde yaşanan olayda, silahlı ve maskeli 2 kişi, camı kırarak bir gıda işletmesine girdi. Şahıslar, iş yerinde kalan çalışandan patronunu çağırması istedi. İşletmeci A.E. geldiğinde ise 500 bin lira para isteyip olumsuz yanıt alınca, copla darbettikleri işyeri sahibi ile çalışanını, cep telefonlarını aldıktan sonra soğuk hava bölümüne kapattı. Şüpheliler, tekrar geleceklerine söyleyip işyerinden ayrıldı.

İş yerinde kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine gelen polis, işletmeciyi ve çalışanı soğuk hava bölümünden çıkarıp, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bir otomobille bölgeden uzaklaştıkları anlaşılan şüphelilerin tespit edilmesi için MOBESE kameraları incelendi.

Plakası tespit edilen aracın giriş yaptığı belirlenen Fethiye ilçesinde, emniyet güçlerinin bir eve düzenledikleri operasyonda, olayla ilgili oldukları gerekçesi 5 kişi gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada, olayın yaşandığı anda bulunmadıkları belirtilen ancak planlanmasında oldukları gerekçesi ile 2 kişi daha gözaltına alındı.

Polisin, alınan ifadeler doğrultusunda Ortakent Mahallesi'nde bir arazide yaptığı aramada, gömülü halde 2 adet pompalı tüfek, 2 adet havalı tabanca, ikisi elektrikli 3 adet cop ve 2 adet cep telefonu bulundu. Ayrıca, olay öncesi ıssız bir alanda atış talimi yapıldığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y. E A. (17) ile yaşları 19 ve 20 olan diğer 6 zanlı M.Y, H.T, A.H, R.Ö, S.C. ve S.M, "silahlı yağma", "kasten yaralama", "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlardan adliyeye sevk edildi.

Etiketler: bodrum, silahlı baskın, gözaltı
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