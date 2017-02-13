Bodrum'da şiddetli fırtına etkili oluyor

Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle, günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor.

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü birimlerinden edinilen bilgiye göre, ilçede saatteki hızı 40 kilometreyi bulan fırtına etkili oluyor. Kuzey yönünden esen rüzgar nedeniyle özellikle Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak ve Gündoğan mahallelerindeki kıyı kesimleri olumsuz yönde etkilendi.

Yalıkavak açıklarında avlanan bazı balıkçı tekneleri yoğun dalgalar nedeniyle yakın adalara sığınmak zorunda kaldı. Balıkçılar olumsuzluk yaşanmaması için bölgede fırtınanın dinmesini bekledi. Gündoğan ve Yalıkavak Mahallesinde sahildeki bazı iskeleler de yoğun dalgalar nedeniyle zarar gördü.

Öte yandan fırtınayı fırsata çeviren sporcular da oldu. Gündoğan Mahallesinde fırtınaya aldırış etmeyen bir sporcu sörfüyle sahil kenarında tur attı. Fırtınaya rağmen düşmeyen sporcu güzel görüntüler oluşturdu.

Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.