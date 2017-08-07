  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Bodrum'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarptığı 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Bodrumda otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Bodrum-Milas karayolunun Güvercinlik istikametinde, A.K'nin kullandığı 06 VEG 79 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Erenoğlu'na (82) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre sürüklenen yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Erenoğlu'nun cesedi polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Milas'ın Güllük Mahallesi'nde yaşadığı belirtilen Erenoğlu'nun, önceki akşam çocuklarını ziyaret için Güvercinlik Mahallesi'ne geldiği öğrenildi.

Kazayı duyup olay yerine gelen ve büyük üzüntü yaşayan Erenoğlu'nun yakınlarını, çevredeki vatandaşlar teskin etmeye çalıştı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Etiketler: bodrum, kaza
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