Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Muğla Yalıkavak karayolundaki yerleşim alanlarına yakın bölgede bulunan otluk ve makilik alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Vatandaşlar da müdahale etti

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti.

Yerleşim alanlarına yaklaşan yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar, kovalarla evlerinin duvar ve bahçelerini ıslattı.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın, İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Dağbelen mevkisinde çıkan yangının nedeninin henüz belli olmadığını, helikopter, uçak, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile müdahale edildiğini söyledi.

"3 hektarlık maki ve kısmen genç orman zarar gördü"

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandığını belirten Civelek, "Yangında 3 hektarlık maki ve kısmen genç orman alanı zarar gördü. Bölgede olumsuz bir durum yok. Ekiplerimiz de bölgede kontrol ve tedbir amaçlı bekliyor" dedi.

Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik de, yangına 6 helikopter, 4 uçak, 14 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 70 orman yangını söndürme işçisiyle müdahale ettiklerini aktardı.

Yaralanan 1 işçi hastaneye kaldırıldı

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında düşerek yaralanan bir işçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle trafik ekipleri de bir süre bölgeye araç geçişlerine izin vermeyerek trafiği başka güzergahlara yönlendirdi.

Kaynak: AA